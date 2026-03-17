Suwarso | Il Como è un business costruito attorno al Lago Fair Play finanziario siamo sotto di 75 milioni
Mirwan Suwarso, dopo aver rilasciato un'intervista a Rivista Undici, ha deciso di parlare anche alla Gazzetta dello Sport. Ha spiegato che il Como è un business che ruota attorno al Lago e ha confermato di essere sotto di 75 milioni rispetto ai parametri del fair play finanziario. Suwarso ha fornito queste informazioni senza commenti aggiuntivi o analisi.
Mirwan Suwarso, dopo l’intervista rilasciata ieri a Rivista Undici, ha deciso di parlare anche alla Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del presidente del Como. Le parole di Suwarso. È vero che avete comprato il Como solo per girarvi documentari televisivi? «Sì. Facevamo uno show sulle nazionali giovanili indonesiane con un grande share. All’inizio l’idea era di inserire i ragazzi nel calcio italiano. Ma quando il Como è stato promosso in C il livello tecnico era diventato insostenibile per loro e non rientravamo più nei costi. Ma abbiamo intravisto potenzialità di business sportivo». Ci spieghi meglio. «Ci proverò. Como è una piccola città con una squadra che ha trascorso 15 anni nelle serie minori, situata proprio accanto a giganti come Inter, Milan e Juve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Peraltro le violazioni al financial fair play della Premier riguardano anche la UEFA: non solo perché nel periodo 2011-2018 in cui il Chelsea ha vinto tutto in Europa; ma perché riguardano pagamenti di terze parti nei confronti di giocatori, proprio per aggirare i x.com
Il campione olimpico Niyongabo a Fano per parlare di fair play - facebook.com facebook