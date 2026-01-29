La Premier League domina la Champions e fa sperare l’Europa che si eliminino tra loro. La classifica allargata a 36 squadre mostra un dominio netto delle squadre inglesi, che mettono a dura prova il livello del calcio continentale. La situazione non piace a tutti, ma al momento la Premier fa sentire il suo peso.

Avere una classifica allargata a 36 squadre dominata in modo così sfacciato dalla Premier League non è un bello spettacolo. La Uefa non aveva certo progettato questo sistema. Cinque squadre di un solo paese sono tra le prime otto e accedono direttamente agli ottavi con sorteggi favorevoli. Una sesta si inserirà comunque. La Champions League dovrebbe mostrare le migliori squadre d’Europa, non essere un veicolo per la Premier League per sfoggiare la propria forza e dominare. In quel caso la competizione appare l’opposto di ciò che dovrebbe essere. Mette in evidenza la sua debolezza e il potere di un solo campionato sugli altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Fair Play finanziario ha generato una Premier straripante in Champions, l’Europa spera che si eliminino tra di loro

Recenti analisi evidenziano come le nuove regole della Premier League, presentate come strumenti di equità, abbiano invece rafforzato i club più ricchi e consolidati.

