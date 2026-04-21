Il borotalco può essere utilizzato come soluzione temporanea per rinfrescare i capelli tra un lavaggio e l’altro. Nonostante il suo colore grigio possa sembrare un difetto, alcune persone decidono di provarlo comunque, ottenendo risultati soddisfacenti. La sua applicazione permette di assorbire l’eccesso di sebo e di donare un aspetto più pulito ai capelli, anche se il colore può richiedere qualche attenzione in fase di utilizzo.

Non fatevi spaventare dal colore grigio che prenderanno i vostri capelli, non appena lo applicate. C’è chi non si lascia spaventare da questo improvviso e falso incanutimento e raggiunge risultati ottimi. Stiamo parlando di una pratica antica, più antica di un rimedio della nonna. Che affonda le radici addirittura nel 700. La Gen Alpha, probabilmente all’insaputa di questo, l’ha fatta risuscitare. Si tratta dell’uso della polvere cosmetica – in questo caso di talco e borotalco – per risolvere momentaneamente, e prima del lavaggio, il problema dei capelli sporchi. E devo dire che l’ intuizione è davvero felice. Chi scrive ha visto i risultati sulla testa della propria figlia (quasi) quindicenne.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come avere di nuovo capelli puliti con il borotalco

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