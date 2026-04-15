Nuovo look per l' area sosta in corso Mazzini i dubbi dei residenti | Spazi più puliti ma ridotto il numero di posti auto

Da circa un mese è stata completata la ristrutturazione dell’area sosta in corso Mazzini, che ha portato a un nuovo aspetto più pulito e ordinato. Tuttavia, alcuni residenti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla riduzione del numero di posti auto disponibili, evidenziando come questa modifica possa influire sulla praticità dell’area. La riqualificazione, quindi, ha portato a un cambiamento visibile, ma non tutti sembrano soddisfatti delle conseguenze.

La riqualificazione dell'area parcheggio in corso Mazzini non lascia tutti contenti. Alcuni cittadini, infatti, hanno messo in evidenza criticità legate al progetto di ristrutturazione terminato da poco più di un mese.Le perplessità di alcuni residenti sono legate alla riduzione degli spazi di.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Area di sosta in via dell’Acquedotto. Ci saranno 80 posti auto in piùRiorganizzato, asfaltato e ampliato con nuovi spazi e piazze urbane, arrivando a ospitare fino a quasi 300 posti auto, rispetto ai circa 220 attuali:... Leggi anche: Parcheggio in corso Mazzini, tornano i 'vecchi problemi': "Camper stazionano nell'area sosta" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un nuovo look per il parco pubblico di via De Amicis a Treviglio; Due icone per un nuovo look; Il palazzo vescovile. Restyling al traguardo. Nuovo look per il giardino; Nome nuovo e nuovo look nel campo delle coperture assicurative per il settore ortovivaistico. Nuovo look per il DJI Store di Milano: focus su nuovi prodotti e promozioni lancioOtto anni rappresentano un ciclo temporale vastissimo nel settore tecnologico, sufficiente a trasformare radicalmente sia le esigenze dei consumatori sia l'offerta delle aziende. Era il 2017 quando il ... hwupgrade.it Nicki Minaj, nuovo look per il ritorno alle sceneOcchi su Nicki. Un video misterioso, un nuovo look molto più naturale e sensuale e un po’ d’attesa per un rientro definitivo sulle scene. Nicki Minaj sa come catturare l’attenzione dei suoi fan e dei ... 105.net Coop rinomina Qualité & Prix: stessi prezzi, nuovo look - facebook.com facebook