Oggi ci occupiamo di un anniversario importante per un quotidiano che da sette decenni accompagna i lettori con notizie di cronaca, cultura e società. In un mondo sempre più complesso, il giornale ha mantenuto un'impostazione che combina leggerezza e serietà, senza rinunciare alla qualità dell'informazione. La celebrazione dei settant’anni di attività rappresenta un momento di riflessione sulla sua presenza nel panorama giornalistico.

Sì, oggi parliamo di noi. Qualcosa che il buon gusto sconsiglierebbe. Ma Il Giorno e i suoi 70 anni sono una notizia. E il 21 aprile 1956, in fondo, questo foglio è venuto al mondo per smentire l’ovvio. Tante storie e volti sono passati di qui. Tutti con una costante: la capacità di tenere insieme la cifra popolare e quella colta. Il meglio della propria storia questo quotidiano l’ha espresso quando è riuscito, fin dai primi anni, a unire la scrittura raffinata dei Gadda e dei Calvino, con le grandi foto e le storie del rotocalco che già sette decenni fa affiancavano sogni e passioni alle cronache italiane ed estere, realizzate con rigore. Alto e basso, chiarezza e precisione, realtà e favola.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colto e popolare, la leggerezza richiede serietà

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