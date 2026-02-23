Cerimonia di chiusura oltre le attese | uno show colto e popolare

Verona ha ospitato una cerimonia di chiusura che ha sorpreso tutti, grazie a un evento che ha unito cultura e intrattenimento. La celebrazione ha valorizzato il patrimonio locale, coinvolgendo il pubblico con spettacoli divertenti e momenti di alta qualità. La scelta di artisti diversi ha contribuito a creare un’atmosfera vivace e accogliente. La serata ha dimostrato come un evento possa essere sia raffinato che accessibile, lasciando il pubblico entusiasta.

Verona, 22 feb. (askanews) – Raffinata, colta, capace di valorizzare il luogo straordinario che l’ha ospitata, ma anche popolare, ironica, divertente. La Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, messa in scena nel sito Unesco dell’Arena di Verona è stata un grande show andato probabilmente al di là delle aspettative del pubblico dei Giochi. Lo spettacolo creato da Filmmaster ha unito l’opera e la musica classica, la storia e la società, ma ha poi spalancato finestre sulla musica leggera, sulla danza contemporanea, sul rap, sui video e su una narrazione a più livelli, ma sempre focalizzata sullo spazio e sul racconto, non scontato, senza strafare, insomma, elegante come il mondo immagina sia lo stile italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Fine delle Olimpiadi, a Verona la cerimonia di chiusura: sarà uno show. Italia con Vittozzi e Ghiotto portabandiera | La direttaVittoria e Ghiotto portano i vessilli italiani alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, che si tiene a Verona.

A Verona lo show della cerimonia di chiusura dei giochi. Bolle incanta l'ArenaLa cerimonia di chiusura dei giochi ha attirato migliaia di spettatori all’Arena di Verona, dopo che le autorità hanno deciso di dedicare l’intera scena allo spettacolo.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026Dall'arena di Verona l'emozionante conclusione dei giochi invernali che hanno portato l'Italia a conquistare 30 medaglie ... rainews.it

Milano Cortina 2026 Cerimonia di Chiusura: spenti i bracieri, arrivederci in Francia. Coventry: L'Italia ha definito un nuovo standardLa cronaca della Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026 live dall'Arena di Verona: chi si è esibito, il passaggio di consegne e non solo ... sport.virgilio.it

Con la cerimonia di chiusura che ha messo fine alle Olimpiadi di Milano Cortina, termina ufficialmente anche la carriera di Dorothea Wierer. Ancora facciamo fatica a crederci, perché Dorothea è stata una di quelle campionesse che abbiamo avuto l'onore di s - facebook.com facebook

Sipario su Milano-Cortina dopo la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona #cerimoniadichiusura #Olimpiadinvernali2026 #MilanoCortina x.com