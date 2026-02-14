La Virtus Olidata Bologna si prepara a sfidare Apu Old Wild West Udine domenica 15 febbraio alle 18:30, dopo aver subito una sconfitta nella partita precedente. La squadra bolognese punta a reagire subito per recuperare punti in classifica e tornare a vincere davanti al proprio pubblico. La partita si svolgerà al PalaFels, dove i tifosi aspettano una prestazione intensa e determinata.

In programma domenica 15 febbraio alle ore 18:30, Virtus Olidata Bologna affronta Apu Old Wild West Udine in una sfida che richiede concentrazione costante e una gestione efficiente dei possessi. La gara arriva con un quadro di assenze da assorbire e con la necessità di rispondere a una squadra ospite capace di imprimere ritmo e intensità. L’obiettivo è giocare con prudenza, ma anche con decisione, mantenendo la coesione di squadra in ogni settore del campo. È stata comunicata l’indisponibilità di Alessandro Pajola, elemento chiave della formazione. L’assistente tecnico Nenad Jakovljevic ha sottolineato l’esigenza di affrontare l’impegno con serietà, considerando che Udine nella gestione recente ha mostrato un ritmo sostenuto e risultati significativi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ci attende una partita con la massima serietà

Cesc Fabregas avverte il suo Como: domani sera in campo contro il Napoli di Conte.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Napoli-Como: Match Preview; LA NUTRIBULLET OSPITA MILANO: LE PAROLE DI COACH NICOLA E PINKINS; Fabregas, con il Napoli in campo con la nostra mentalità; Napoli-Como, Nico Paz sotto gli occhi di Maradona: Gara vera in uno stadio imponente.

A2 - Bergamo attende Rieti, Ramagli: «Sappiamo che ci aspetta una partita importante»Torna in campo domani alle 18 la Gruppo Mascio Bergamo che alla ChorusLife Arena attende la Sebastiani Rieti per la 25esima giornata del campionato nazionale ... pianetabasket.com

Cantù attende Venezia. De Raffaele: Partita difficile e molto duraPrima uscita casalinga per il nuovo allenatore della Pallacanestro Cantù Walter De Raffaele. Una settimana fa l'esordio vincente a Reggio ... espansionetv.it

Domenica ci attende un altra partita di elevata importanza nella corsa playoff! 0 alibi, solo voglia di vincere! facebook

Attenzione, messaggio urgente: fra venti giorni al 4° posto in classifica potrebbe esserci il Como. Spalletti e Gasperini sono avvisati (e i media pure) Rispetto al trittico di partite che attende la Juventus (Inter-Como-Roma) e la Roma (Napoli-Cremonese-Juvent x.com