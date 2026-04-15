Umbria razzia in chiesa | corre per strada con la cassetta delle offerte appena rubata

Nella città di Terni, la polizia ha arrestato un uomo accusato di aver appena rubato la cassetta delle offerte da una chiesa. L’uomo è stato fermato mentre correva per strada con il contenitore in mano. La cassetta, di legno e contenente denaro, era stata sottratta poco prima dall’edificio di culto. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato il soggetto poco dopo l’evento.