Umbria razzia in chiesa | corre per strada con la cassetta delle offerte appena rubata
Nella città di Terni, la polizia ha arrestato un uomo accusato di aver appena rubato la cassetta delle offerte da una chiesa. L’uomo è stato fermato mentre correva per strada con il contenitore in mano. La cassetta, di legno e contenente denaro, era stata sottratta poco prima dall’edificio di culto. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato il soggetto poco dopo l’evento.
La polizia di Terni ha arrestato un uomo per furto aggravato ai danni di una chiesa. Gli agenti lo hanno intercettato per strada mentre trasportava la cassetta di legno delle offerte. C'erano “evidenti segni di effrazione” e così è stato fermato non lontano dalla chiesa di San Francesco. L'uomo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Merone, cerca di rubare la cassetta delle offerte in chiesa: fermato dai fedeliMerone, 20 febbraio 2026 – I fedeli sventano il furto in parrocchia, e i carabinieri identificano e denunciano il ladro.
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