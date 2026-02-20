Merone cerca di rubare la cassetta delle offerte in chiesa | fermato dai fedeli

Merone, un uomo ha tentato di rubare la cassetta delle offerte in chiesa, ma è stato fermato dai fedeli che si trovavano in preghiera. La scena si è svolta durante la messa domenicale, quando alcuni presenti hanno notato il gesto sospetto e sono intervenuti subito. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato e denunciato il tentativo di furto. La chiesa è rimasta senza danni, grazie alla prontezza dei testimoni.

Merone, 20 febbraio 2026 – I fedeli sventano il furto in parrocchia, e i carabinieri identificano e denunciano il ladro. Il tentato furto nella chiesa di Merone. Il colpo è stato tentato nel tardo pomeriggio del 27 gennaio nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Merone, dove un uomo di 35 anni di Lecco, con numerosi precedenti e ben noto, ha cercato di rubare la cassetta delle offerte. Tuttavia non aveva calcolato il suo peso: nel tentativo di portarla fuori dalla chiesa e caricarla sulla sua auto, parcheggiata poco distante, ha attirato l'attenzione di alcuni fedeli, che si sono avvicinati, costringendolo ad abbandonare la cassetta e il suo progetto di furto.