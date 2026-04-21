Durante la cerimonia per il 153° anniversario della Polizia Locale di Ravenna, svoltasi questa mattina a Palazzo Rasponi dalle Teste, sono stati premiati gli agenti che si sono distinti in servizio. Tra i riconoscimenti, figurano interventi relativi a episodi di risse, minacce con coltelli e casi di stalking. La celebrazione ha visto la consegna di premi per le indagini e gli arresti effettuati dagli agenti nel corso dell’anno.

Sono stati i riconoscimenti agli agenti distintisi in servizio il momento centrale della cerimonia per il 153° anniversario della fondazione della Polizia Locale di Ravenna, celebrato questa mattina a Palazzo Rasponi dalle Teste. Tra gli encomi del sindaco, il primo ha riguardato l’ispettore Valentino Giffi, Pier Vittorio Ortolani, Gianluca Bianchi, Claudio Iseppi e Pietro Loreti, intervenuti in zona stazione per bloccare un uomo armato di coltello che aveva già aggredito un passante e stava seminando il panico. L’azione rapida delle pattuglie ha consentito di fermarlo e arrestarlo, evitando conseguenze più gravi. Un secondo encomio è stato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coltelli, risse e stalking. Premiati gli agenti per indagini e arresti

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