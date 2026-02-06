Gli agenti della Municipale premiati per per gli atti di coraggio e professionalità straordinaria

Venerdì mattina nella sala della Giunta di Rimini si è svolta una cerimonia speciale. Agenti della Polizia Locale hanno ricevuto degli encomi per aver dimostrato coraggio e professionalità. La scena si è svolta davanti a testimoni e colleghi, in un momento di festa e riconoscimento. Gli agenti premiati hanno dimostrato di mettere in gioco la loro sicurezza per aiutare gli altri.

Si è svolta venerdì mattina, nella sala della Giunta, la cerimonia di consegna degli encomi agli agenti della Polizia Locale di Rimini. Sono stati 22 gli encomi del Sindaco Jamil Sadegholvaad e un l'elogio del Comandante Andrea Rossi, consegnati alle donne e agli uomini del Corpo, che si sono.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

