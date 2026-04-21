Venerdì scorso, in una boutique di lusso di via Della Spiga, un ladro ha sottratto una giacca dal valore di 30mila euro. Durante il tentativo, l’individuo ha causato alcuni danni e ha portato via capi per un totale di circa 65mila euro. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e sta cercando di identificare il responsabile. Nessuna persona è rimasta ferita nell’episodio.

È riuscito a rubare una giacca da 30mila euro in una boutique di lusso di via Della Spiga all’angolo con via Sant’Andrea lo scorso venerdì. Non contento, domenica, l’uomo – che poi si è scoperto essere un cinese di 27 anni con precedenti specifici – è tornato nel Quadrilatero della Moda con tutta probabilità per impossessarsi di altri articoli di lusso. Ma è stato riconosciuto dai dipendenti del negozio che hanno subito lanciato l’allarme. E dopo gli accertamenti i carabinieri del Nucleo radiomobile lo hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rapina impropria. In più lo hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e ricettazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpi nelle boutique di lusso, rubati capi per 65mila euro

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