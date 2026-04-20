Il magazzino del lusso nel B&b | arrestato ladro del Quadrilatero con 65mila euro di vestiti

Un uomo è stato arrestato dopo un furto di vestiti nel Quadrilatero della moda, per un valore di circa 7.000 euro. Durante una perquisizione al Bed & Breakfast dove alloggiava, i carabinieri hanno trovato altri capi di abbigliamento di lusso per un totale di circa 65.000 euro. L’arresto si è verificato in seguito alla segnalazione di un furto presso un negozio della zona.

Aveva rubato 7mila euro di vestiti in un negozio nel quadrilatero della moda, ma nel B&b dove alloggiava i carabinieri hanno trovato altri vestiti di lusso per 65mila euro. Tutti capi che - ipotizzano gli investigatori - sarebbero stati rubati nelle boutique di Milano. E per lui sono scattate le.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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