Colpi di pistola in pieno centro a Salerno | indaga la Polizia

Due colpi di pistola sono stati esplosi nella traversa Nicola Cavaselice, vicino a Piazza Sant’Agostino a Salerno. La sparatoria ha creato panico tra i passanti e i residenti della zona, che si sono subito messi in salvo. La Polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali registrazioni delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. La strada è stata temporaneamente chiusa per le indagini in corso.

Momenti di tensione si sono registrati nella traversa Nicola Cavaselice, a pochi passi da Piazza Sant'Agostino, a Salerno, dove alcuni spari (almeno due) hanno allarmato residenti e passanti. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, in una zona solitamente frequentata anche nelle ore notturne. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare l'eventuale presenza di feriti. Fortunatamente, dai primi riscontri, non risultano persone coinvolte o colpite. Secondo quanto emerso, uno dei proiettili esplosi avrebbe raggiunto la porta d'ingresso di un esercizio commerciale della zona, conficcandosi nel legno.