Colpi di pistola verso un' abitazione privata trovati 13 bossoli | indaga la polizia

Nella notte a Catania, intorno alle due, alcune persone hanno sparato ripetutamente verso il piano terra di un edificio in Stradale Cravone. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un’esplosione di colpi d’arma da fuoco in quella zona. Sul luogo sono stati trovati 13 bossoli, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Colpi di pistola nella notte verso il piano terra di un immobile in Stradale Cravone a Catania. Intorno alle ore 2, le volanti della polizia di Stato sono intervenute a seguito di una segnalazione relativa ad una violenta esplosione di colpi d'arma da fuoco al civico 25. Come riporta l'Ansa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Colpi di pistola in pieno centro a Salerno: indaga la PoliziaMomenti di tensione si sono registrati nella traversa Nicola Cavaselice, a pochi passi da Piazza Sant’Agostino, a Salerno, dove alcuni spari (almeno... Segnalazione esplosione colpi d’arma da fuoco, trovati sul selciato due bossoliTempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti, in serata, in via Montesanto a Napoli 14 per la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Colpi di pistola verso un'abitazione privata, trovati 13 bossoli: indaga la polizia; Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola in strada; Colpi di pistola esplosi all'esterno di una sala giochi a Bari: ferito un ragazzo; Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti. Catania: colpi di pistola nella notte verso abitazione privataRaffica di colpi di pistola, stanotte intorno alle 2.10, sullo stradale Gravone a Catania. Gli agenti hanno trovato e repertato 13 bossoli. meridionews.it Bari, colpi di pistola in via Dante: ferito un giovane di 22 anni. Secondo agguato in cinque giorniLa vittima, raggiunta a un polpaccio, è ricoverata al Policlinico. In azione, secondo quanto ricostruito finora, due persone a bordo di uno scooter. Nella ... bari.repubblica.it Napoli, pregiudicato ferito da 5 colpi di pistola facebook Giallo a Foggia, personal trainer ucciso per strada a colpi di pistola x.com