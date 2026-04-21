Un soldato israeliano è stato identificato dopo essere stato ripreso mentre colpiva con una mazza una statua raffigurante Gesù. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato l'episodio, ma non hanno divulgato il nome dell'uomo. La vicenda ha suscitato attenzione e sarà gestita con un congedo con disonore. La scena è stata catturata in un video che ha fatto il giro dei social media.

Il soldato israeliano ripreso mentre colpiva con una mazza una statua di Gesù è stato identificato dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF), sebbene il suo nome non sia stato reso pubblico ufficialmente. Il militare è stato filmato mentre colpiva ripetutamente alla testa una statua di Gesù Cristo staccata dalla croce nel villaggio cristiano di Debl (o Debel), nel sud del Libano, vicino al confine. Si va verso il congedo con disonore. L’Idf: “Atto grave, prenderemo provvedimenti”. L’esercito israeliano ha confermato l’autenticità del video, definendo il comportamento “estremamente grave” e “incompatibile con i valori” delle proprie truppe. Il Comando Nord ha avviato un’indagine disciplinare e il soldato è stato rimosso dal servizio operativo in attesa della conclusione delle verifiche.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Colpì a martellate la statua di Gesù, identificato il soldato israeliano: sarà congedato con disonore

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