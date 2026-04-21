La collezione Sand Stone di Technogym propone un design ispirato alla natura, pensato per ambienti wellness di alto livello. La linea combina elementi estetici eleganti con funzionalità dedicate al benessere, creando un ambiente che unisce lusso e cura del corpo. I materiali e le finiture scelti riflettono un’attenzione particolare ai dettagli, rendendo gli spazi più esclusivi e raffinati. La collezione si inserisce in un panorama di prodotti rivolti a chi cerca un’esperienza di benessere di livello superiore.

Sand Stone di Technogym interpreta il Wellness Luxury Living attraverso un nuovo linguaggio estetico, ispirato alla natura e pensato per gli spazi wellness più esclusivi. La collezione si distingue per una palette calda e materica, evocativa dell’arenaria mediterranea, capace di coniugare eleganza senza tempo, innovazione e performance. Progettata per creare ambienti wellness wall?to wall coerenti, Sand Stone unisce cardio, forza e funzionale in un family feeling armonico, ideale per abitazioni private, hotel di lusso, residenze e fitness club high end. Materiali evoluti, superfici effetto pietra, dettagli in Warm Titanium, texture soft?touch Clay ed elementi in legno naturale danno forma a spazi immersivi e raffinati, dove design e benessere dialogano in un’esperienza sensoriale autentica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Collezione Sand Stone. Il lusso sposa il wellness

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