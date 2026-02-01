birkenstock lancia la collezione sposa con danielle frankel hirsch

La famiglia Birkenstock ha presentato una nuova collezione dedicata alle spose, realizzata in collaborazione con Danielle Frankel Hirsch. Le tendenze per le future spose del 2026 puntano a uno stile più semplice e comodo, lontano dai look troppo elaborati. Le scarpe della collezione sono pensate per chi preferisce un matrimonio senza stress, con un tocco di eleganza pratico. La scelta si adatta a chi vuole sentirsi a suo agio senza rinunciare allo stile.

Che le nuove generazioni fossero più tranquille e rilassate si capisce anche dalle tendenze sposa che stanno già spopolando per il 2026. E su questo calza a pennello la collezione Birkenstock & Danielle Frankel, trova la sua espressione più compiuta. La collab è l’unione perfetta tra la tradizione progettuale del brand di calzature e la visione sartoriale della bridal designer Danielle Frankel Hirsch. Si, è vero: arrivano le Birkenstock da sposa. Ciò che ha messo subito d’accordo brand e designer è il concetto di cambiamento nel mondo del bridal. “Gli sposi stanno assumendo un ruolo più attivo e cercano l’autenticità”, afferma Frankel Hirsch. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

