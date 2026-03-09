L' Irpinia nascosta apre le porte | le Giornate FAI di Primavera 2026 ad Avella e Mirabella Eclano

L'Irpinia nascosta si apre nuovamente al pubblico con le Giornate FAI di Primavera 2026, che si svolgeranno ad Avella e Mirabella Eclano. L'evento vede protagonisti i beni culturali e le realtà locali, con visite guidate e aperture di luoghi generalmente inaccessible. La manifestazione coinvolge volontari e cittadini, offrendo l'opportunità di scoprire patrimoni spesso sconosciuti.

AVELLINO — Torna anche in provincia di Avellino l'appuntamento annuale con le Giornate FAI di Primavera. Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, il Fondo per l'Ambiente Italiano aprirà al pubblico una selezione di luoghi storici nei comuni di Avella e Mirabella Eclano, alcuni dei quali accessibili in via esclusiva per l'occasione. Le visite si svolgeranno in due fasce orarie: la mattina dalle 10.00 alle 13.00, il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30, con ultimo ingresso consentito alle 18.00. La partecipazione è libera e non richiede prenotazione.

