Sollevamento pesi Giuntini medaglia di bronzo di specialità olimpica al primo turno regionale open

Martina Giuntini, atleta di Pieve Fosciana, si aggiudica il bronzo nel sollevamento pesi a Lucca. Alla prima gara regionale dell’anno, con un totale di 103 kg, batte di 7 kg la concorrente in quarta posizione. La giovane del Team Lumberjack ha dimostrato subito di essere in forma, portando a casa un risultato importante in una competizione che ha visto partecipanti da tutta la Toscana.

Martina Giuntini di Pieve Fosciana, atleta del Team Lumberjack, società con cui pratica questo sport da alcuni anni, ha vinto la medaglia di bronzo, ottenuta con un totale di 103 kg, staccando di ben 7 kg la quarta classificata, a Lucca, nella prima competizione dell’anno di pesistica olimpica, primo turno "open" regionale, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta la Toscana. La pesistica olimpica si basa su due esercizi fondamentali: lo strappo, con il bilanciere che da terra viene sollevato direttamente sopra la testa, in cui Martina Giuntini ha sollevato 43 kg e lo slancio, con il bilanciere che viene portato sulle spalle e, successivamente, sopra la testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

