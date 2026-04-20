Lupi avvelenati dura condanna di Coldiretti | Atto ignobile ma ora serve un confronto serio

Un episodio di avvelenamento di dieci lupi all’interno di un’area protetta in Abruzzo ha suscitato condanna da parte di Coldiretti, che definisce l’atto come ignobile. La questione ha portato alla richiesta di un confronto serio tra le parti coinvolte per affrontare il problema e prevenire ulteriori incidenti simili. L’episodio ha attirato l’attenzione sull’importanza di tutelare la fauna selvatica e di adottare misure efficaci contro i crimini ambientali.

Anche Coldiretti Abruzzo esprime sconcerto e condanna in merito all’avvelenamento di dieci lupi all’interno di un’area protetta della regione. “Quanto accaduto ci colpisce profondamente. Condanniamo senza esitazioni gli autori del gesto e prendiamo le distanze da simili atti – dichiara il.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Massacro nel Parco: 10 lupi avvelenati, indagine per omicidioDieci lupi sono stati uccisi con l’uso di sostanze tossiche tra Pescasseroli e Alfedena, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Lupi avvelenati in Abruzzo: la Regione si schiera contro il crimineL’uccisione di cinque lupi avvenuta il 17 aprile in una zona limitrofa al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha scatenato una ferma reazione...