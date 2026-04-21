Coinbase lancia i colleghi AI | l’ufficio del futuro senza umani

Coinbase sta introducendo nuovi collaboratori digitali all’interno del suo ecosistema, integrandoli nelle comunicazioni quotidiane come Slack e le email. Questi assistenti virtuali, dotati di personalità, sono pensati per supportare le attività interne, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui l’azienda gestisce le funzioni operative e le relazioni tra colleghi. La novità rappresenta un passo verso un ambiente di lavoro sempre più automatizzato e digitale.

L’ecosistema operativo di Coinbase sta subendo una trasformazione radicale con l’introduzione di collaboratori digitali dotati di personalità, integrati direttamente nei flussi di comunicazione interna come Slack ed e-mail. L’iniziativa, annunciata da Brian Armstrong durante lo scorso fine settimana tramite la piattaforma X, vede l’impiego di due agenti basati sull’intelligenza artificiale che fungono da supporto strategico e critico per il personale aziendale. La sperimentazione attuale coinvolge due entità software con profili distinti, ispirate a figure storiche dell’azienda. Il primo, denominato Fred in onore del co-fondatore Fred Ehrsam, agisce come un agente esecutivo di stampo strategico, fornendo ai dipendenti assistenza nel definire le priorità e offrendo back sui processi decisionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coinbase lancia i colleghi AI: l’ufficio del futuro senza umani Notizie correlate Robot e umani: 150 studenti scoprono il futuro del lavoroCirca 150 studenti del liceo scientifico Parentucelli-Arzelà di Sarzana hanno partecipato a un seminario focalizzato sull’integrazione tra esseri... Oltre ai danni, la beffa: dopo l’assalto al postamat Villa Convento senza ufficio postaleLa situazione di disagio portata all’attenzione del consiglio comunale e del sindaco dal consigliere Rotundo.