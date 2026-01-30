Oltre ai danni la beffa | dopo l’assalto al postamat Villa Convento senza ufficio postale

A Villa Convento, la frazione di Lecce, i residenti devono ancora fare i conti con un disagio che dura da oltre tre mesi. Dopo l’assalto al postamat, infatti, l’ufficio postale non è stato più riaperto, lasciando la comunità senza un servizio fondamentale. La situazione si trascina senza che ci siano segnali di ripresa, aggravando ancora di più le difficoltà di chi vive in zona.

La situazione di disagio portata all’attenzione del consiglio comunale e del sindaco dal consigliere Rotundo. A seguito dell’esplosione del 12 ottobre scorso l’immobile è ancora inagibile. Chieste sollecitazioni per la riapertura o un servizio sostitutivo LECCE – Oltre il danno materiale, anche la beffa dell’interruzione di un servizio essenziale per la frazione di Villa Convento che dopo oltre tre mesi è ancora priva del suo ufficio postale. Come noto dalle recenti cronache il 12 ottobre scorso alcuni malviventi hanno preso d’assalto al postamat dell'ufficio di Villa Convento arrecando notevoli danni all'immobile che ospita lo sportello delle poste.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Villa Convento Posta

Questa mattina l’ufficio postale di via Di Sotto, ai Colli, ha riaperto dopo l’assalto al bancomat di qualche giorno fa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Villa Convento Posta

Argomenti discussi: Linea ferroviaria Siena-Firenze. Oltre ai danni, la beffa: niente bonus; Oltre il ciclone, profitti e servitù militari; Ciclone Harry, ingenti danni ai comparti agricoli del Sud Italia; Maltempo, scatta la conta dei danni: via alle richieste di risarcimento.

Linea ferroviaria Siena-Firenze. Oltre ai danni, la beffa: niente bonusLa rabbia dei pendolari sui social, dopo i rimborsi annunciati per i ritardi sulla Siena-Chiusi: E’ assurdo ... msn.com

Ciclone devasta locali e strutture ricettive a Catania, danni per oltre 2 milioni: «Come faremo per Sant'Agata?»L'allarme della Faita Confcommercio Catania in merito ai danni causati dal maltempo degli ultimi giorni. «La situazione è particolarmente critica» ... lasicilia.it

Il maltempo non dà tregua alla provincia di Lecce: nelle ultime ore, raffiche di forte vento hanno sferzato costa ed entroterra. Colpito anche il nord Salento. Sulla provinciale #Carmiano-Villa Convento-Arnesano (non lontano dalla cappella dell'otto settembre) u facebook