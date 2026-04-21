Code agli stand di aziende e università L’assalto dei giovani in cerca di futuro

Durante il Career Day, gli stand di aziende e università sono stati presi d’assalto da numerosi giovani in cerca di opportunità future. Tutte le postazioni sono risultate esaurite, con molti studenti che hanno visitato gli spazi alla ricerca di informazioni su corsi di studio e offerte di lavoro. La manifestazione ha visto una grande affluenza di partecipanti, che hanno dedicato il loro tempo a interagire con i rappresentanti delle diverse realtà presenti.

L’assalto dei ragazzi in cerca di futuro: tutto esaurito agli stand di aziende e università del Career Day. La formula usata quest’anno è stata la vera rivoluzione dell’edizione firmata Informagiovani e Comune. Niente più appuntamento nel weekend, ma durante l’orario di lezione. "La scelta di un giorno feriale integra l’iniziativa nel percorso scolastico - spiega Marta Gerli, assessora alle Politiche giovanili -. È un’esperienza che unisce formazione e orientamento, dove le classi, accompagnate dai professori, hanno dialogato con chi il lavoro lo crea o lo insegna". Dalla Bocconi alla Cattolica, passando per le eccellenze universitarie di Pavia, Bergamo e il fascino creativo di Naba e Santa Giulia: a disposizione un parterre accademico di Serie A.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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