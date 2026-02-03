Il 62,8% dei giovani teme il futuro ma solo il 7,5% accetta qualsiasi lavoro | l’indagine che rivela una generazione esigente in cerca di percorsi professionali coerenti

Da orizzontescuola.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggior parte dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni si dice spaventata dal domani. Secondo un’indagine, il 62,8% teme cosa li aspetta, mentre solo il 7,5% è disposto ad accettare qualsiasi lavoro. I giovani vogliono percorsi chiari e coerenti, ma sono sempre più insicuri e selettivi.

Il 62,8% dei giovani tra i 16 e i 19 anni avverte una forte preoccupazione rispetto al proprio futuro lavorativo. L'Osservatorio Iride ha presentato alla Camera i risultati dell'indagine "Senso della scuola, senso del lavoro", che delinea un quadro complesso della relazione tra adolescenti e mondo professionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Giovani Futuro

Il 62% degli italiani è fuori dai giochi. Ecco come l’algoritmo sta filtrando il futuro di chi cerca lavoro

Nel panorama del lavoro italiano del 2026, l’uso degli algoritmi sta rivoluzionando il modo in cui vengono selezionati i candidati.

Consenso informato a scuola: l’indagine MIM-SWG rivela che il 63% degli italiani è favorevole al disegno di legge. Solo però il 23% dei cittadini si è informato approfonditamente

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giovani Futuro

Argomenti discussi: Chiude in discesa (62,8%) nel 2025 la puntualità delle portacontainer; Salute mentale: per gli italiani è sempre più importante ma il SSN resta ancora indietro; Rapporto Censis 2025 su economia e società italiana; Grandi eventi, l’Italia è terza in Europa e cresce dell’8%.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.