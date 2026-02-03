Il 62,8% dei giovani teme il futuro ma solo il 7,5% accetta qualsiasi lavoro | l’indagine che rivela una generazione esigente in cerca di percorsi professionali coerenti

La maggior parte dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni si dice spaventata dal domani. Secondo un’indagine, il 62,8% teme cosa li aspetta, mentre solo il 7,5% è disposto ad accettare qualsiasi lavoro. I giovani vogliono percorsi chiari e coerenti, ma sono sempre più insicuri e selettivi.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.