Il 62,8% dei giovani teme il futuro ma solo il 7,5% accetta qualsiasi lavoro | l’indagine che rivela una generazione esigente in cerca di percorsi professionali coerenti
La maggior parte dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni si dice spaventata dal domani. Secondo un’indagine, il 62,8% teme cosa li aspetta, mentre solo il 7,5% è disposto ad accettare qualsiasi lavoro. I giovani vogliono percorsi chiari e coerenti, ma sono sempre più insicuri e selettivi.
Il 62,8% dei giovani tra i 16 e i 19 anni avverte una forte preoccupazione rispetto al proprio futuro lavorativo. L'Osservatorio Iride ha presentato alla Camera i risultati dell'indagine "Senso della scuola, senso del lavoro", che delinea un quadro complesso della relazione tra adolescenti e mondo professionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
