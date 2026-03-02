I giovani lo studio e la ' tornanza' Decaro | Sostenere università è scelta di crescita per il futuro

Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che sostenere gli investimenti nelle università, in particolare su diritto allo studio, ricerca e innovazione, è una decisione importante per il futuro dei giovani pugliesi. La posizione sottolinea come questa scelta possa favorire la crescita e lo sviluppo dei giovani nel territorio. La discussione riguarda l’impegno a rafforzare il sistema universitario regionale.

Sostenere gli investimenti delle Università su diritto allo studio, ricerca e innovazione come "scelta di crescita per il futuro dei giovani" pugliesi. Ne ha parlato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, questa mattina a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Bari. La Puglia ha già negli anni passati intrapreso un percorso volto a favorire l'attrazione dei talenti e il 'rientro' dei cervelli in Puglia. A proposito del ritorno nella regione di chi, per ragioni diverse, ha deciso di studiare, Decaro ha parlato di 'tornanza'. "Qualche giorno fa, insieme alla delegazione di Gravina di Puglia per la Capitale italiana della cultura - ha detto Decaro - abbiamo parlato di 'tornanza'. 🔗 Leggi su Baritoday.it

