Cocaina nella cabina e marijuana tra le verdure | il sequestro record al porto

Al porto di Civitavecchia è stato sequestrato un ingente quantitativo di droga nascosta tra le verdure e nella cabina di guida di un camion proveniente dalla Spagna. Il carico comprendeva cocaina e marijuana, ed è stato intercettato durante i controlli di routine. Il sequestro rappresenta uno dei più grandi mai effettuati nel porto e ha coinvolto le forze dell’ordine in un'operazione che ha portato al fermo del veicolo.

Droga nascosta nelle verdure e nella cabina di guida. Un maxi carico - cocaina e marijuana - approdato in un camion sbarcato da una nave al porto di Civitavecchia e proveniente dalla Spagna. Un carico di oltre 100 chili di sostanze stupefacenti.Cocaina nella cabina di guidaIl conducente del.🔗 Leggi su Romatoday.it

Dieci tonnellate di cocaina nel sale: MAXI SEQUESTRO al largo delle Canarie

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