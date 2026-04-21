Un uomo tunisino è stato arrestato nel centro di accoglienza dopo essere stato trovato in possesso di cocaina, un coltello e merce rubata. Durante le operazioni, sono stati sequestrati anche vari oggetti di provenienza illecita. Tra le persone coinvolte, un minorenne è stato identificato e denunciato. Le autorità hanno condotto controlli mirati nella zona, portando all’arresto e al sequestro di sostanze e oggetti illeciti.

La polizia è intervenuta nel centro di accoglienza sabato mattina su segnalazione di uno degli educatori allarmato da questo ragazzo perchè era armato di coltello. La Squadra Volanti è andata nella struttura, in via Sacco e Vanzetti a Peretola, per la segnalazione di un ospite armato di coltello. La polizia ha rintracciato il minore nella sua camera e gli ha trovato nell’armadio a uso esclusivo lo stupefacente, due bilancini di precisione, tre telefoni ed effetti personali di altri. Inoltre sulla scrivania in camera, c’erano tre coltelli di cui due a serramanico e uno da cucina con lama di circa 22 centimetri. La cocaina per un totale di circa 26 grammi suddivisa in 38 involucri.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Cocaina, coltelli e merce rubata in centro di accoglienza, arrestato tunisino

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