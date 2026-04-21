Telstar-Sparta Rotterdam mercoledì 22 aprile 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20:00 si affrontano Telstar e Sparta Rotterdam in una sfida di campionato. Dopo aver vinto contro il PSV il 22 marzo, il Telstar ha subito due sconfitte consecutive, entrambe contro Groningen e Utrecht, con risultati rispettivamente di 4-1 in trasferta e in casa. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati in vista dell’incontro.

Il Telstar non ha dato seguito alla vittoria contro il PSV del 22 marzo andando a perdere le due successive partite contro Groningen in casa e Utrecht, per 4-1 in trasferta. Al momento il club si trova al terzultimo posto in classifica, con due soli punti di vantaggio sulla zona di retrocessione diretta ma anche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Telstar-Sparta Rotterdam (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Telstar-Sparta Rotterdam (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl Telstar non ha dato seguito alla vittoria contro il PSV del 22 marzo andando a perdere le due successive partite contro Groningen in casa e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Eredivisie: preview Telstar-Sparta Rotterdam; Telstar v Sparta Rotterdam: survival fight meets top-half push; Quote scommesse Telstar - Sparta Rotterdam; Telstar vs Sparta Rotterdam Pronostico: Anteprima e Analisi del Match | Eredivisie 22-04-2026. Telstar-Sparta Rotterdam (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/KH7pAvL #scommesse #pronostici x.com