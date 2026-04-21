Clown terapia all' ospedale Moscati la missione dell' ente Un sorriso per la vita

“Un sorriso per la vita” Odv di Cesinali (AV) è un ente del terzo settore nato nel 2012 con la missione proporre la clown terapia negli ospedali, nelle case di cura, nelle residenze per gli anziani e ai ragazzi con fragilità.Siamo presenti presso il reparto di pediatria dell’ospedale Moscati di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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