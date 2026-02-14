Mancanza di stabilità per i lavoratori dell' Ospedale Moscati | la CISAL chiede interventi immediati

La C.I.S.A.L. denuncia la precarietà dei lavoratori dell’Ospedale Moscati di Avellino, causata dalla mancanza di contratti stabili. La situazione si manifesta con contratti a termine e incarichi temporanei che durano spesso pochi mesi, lasciando molti dipendenti senza certezze sul futuro. La confederazione chiede interventi immediati per garantire stabilità e sicurezza ai lavoratori, molti dei quali svolgono servizi essenziali come l’assistenza ai pazienti e le attività di supporto. Questa emergenza si traduce in un clima di incertezza che si protrae ormai da tempo nel presidio ospedaliero.

Avellino, 14 febbraio 2026 – La C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) ha lanciato un appello a favore della stabilizzazione del personale operante nei servizi in appalto presso l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. La richiesta riguarda in particolare i lavoratori di una società privata che, pur svolgendo attività quotidiane cruciali per il funzionamento dell'ospedale, non godono di stabilità lavorativa né sono riconosciuti come operatori socio-sanitari, pur svolgendo mansioni che rientrano a pieno titolo in questa categoria. Secondo il Sindacato, i dipendenti in questione hanno da tempo avanzato la richiesta di stabilizzazione, in accordo con una recente disposizione della Regione Campania che, in attuazione della Legge di Bilancio 2026, prevede la stabilizzazione del personale dei servizi in appalto per rafforzare i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d'attesa.