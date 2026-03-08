Telese | il torneo FC26 raccoglie fondi per la clown-terapia pediatrica

Il primo Memorial Francesco Bonelli si è tenuto a Telese Terme il 7 marzo 2026, con una partita di EA Sports FC26 su PlayStation 5. L’evento ha avuto come obiettivo la raccolta di fondi destinati alla clown-terapia pediatrica. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi appassionati che hanno contribuito a sostenere questa iniziativa benefica.

Il primo Memorial Francesco Bonelli si è svolto a Telese Terme il 7 marzo 2026, trasformando una competizione di EA Sports FC26 su PlayStation 5 in un atto di solidarietà concreta. L'evento ha raccolto fondi destinati all'associazione Oltre l'Orizzonte APS per sostenere la clown-terapia nei reparti pediatrici. La Pro Loco Telesia APS ha gestito la manifestazione con il supporto del Forum dei Giovani e di partner locali come il Rotary Club Valle Telesina. La comunità si è riunita attorno al ricordo del giovane scomparso, dimostrando che lo svago digitale può generare risorse reali per il benessere sociale. Il successo della prima edizione ha già attivato le procedure per formare nuovi volontari, con corsi previsti per maggio.