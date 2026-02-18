Gse | Lega punta su Becchetti per guidare la transizione energetica e digitalizzazione del Paese

La Lega ha scelto Becchetti come candidato principale per la presidenza del Gse, dopo aver guadagnato terreno nel settore energetico. La decisione arriva mentre si discute di come accelerare la transizione verso fonti rinnovabili e migliorare la digitalizzazione dei servizi pubblici. Becchetti, noto per le sue posizioni sulla sostenibilità, potrebbe portare una svolta concreta alla gestione delle politiche energetiche italiane. Nei prossimi mesi, si attende una decisione ufficiale che potrebbe influenzare il futuro dell’ente e le strategie di governo nel settore.

Gse, la Poltrona Scivola alla Lega: Becchetti in Pole Position per la Presidenza. Il futuro del Gestore dei Servizi Energetici (Gse) si gioca sulla scacchiera politica italiana, con la Lega pronta a consolidare la sua influenza sull'ente strategico per la transizione energetica del Paese. La nomina del nuovo presidente sembra indirizzata verso Becchetti, attuale amministratore delegato di Infratel, una scelta che segue le dimissioni di Paolo Arrigoni e apre una nuova fase per la governance della società pubblica. Un Cambio al Vertice con Forti Implicazioni Politiche. L'uscita di scena di Arrigoni ha innescato una rapida successione di valutazioni e proposte, ma il nome di Becchetti è emerso rapidamente come favorito.