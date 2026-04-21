Clima | indigeni all’ONU per imporre le sentenze contro i fossili

Questa settimana, i rappresentanti delle popolazioni indigene si sono radunati presso le Nazioni Unite con l’obiettivo di chiedere ai governi di rispettare le sentenze emesse dai tribunali internazionali riguardo alle questioni climatiche. L’incontro si è concentrato sulla difesa delle terre e delle risorse naturali, evidenziando l’importanza di rispettare le decisioni giudiziarie per tutelare i diritti delle comunità locali di fronte alle attività legate ai combustibili fossili.

I rappresentanti delle popolazioni indigene si sono riuniti alle Nazioni Unite questa settimana per esigere che i governi rispettino le sentenze dei tribunali internazionali sul clima. La battaglia legale si gioca tra l’inefficacia delle norme attuali e la necessità di proteggere i territori dai danni causati dalle emissioni fossili e dall’espansione industriale. Il Forum Permanente delle Nazioni Unite sulle Questioni Indigene ospita un confronto serrato sulla capacità delle decisioni giudiziarie di tradursi in fatti concreti. Luisa Castañeda-Quintana, alla guida dell’organizzazione Land is Life, ha sottolineato durante l’incontro di lunedì come i pareri consultivi non debbano essere considerati semplici simboli, ma veri strumenti di potere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clima: indigeni all’ONU per imporre le sentenze contro i fossili Notizie correlate Il valzer delle sentenze al Tar: "I Comuni possono imporre il piano attuativo ai costruttori"di Andrea Gianni MILANO Gli stessi giudici del Tar definiscono come "complessa e non sempre coerente a onor del vero" la normativa urbanistica... Addio ai boschi come li conosciamo: l’allarme dello studio tedesco sul clima mentre Berlino rilancia le caldaie fossiliSchemi matematici messi a punto dall’Università Tecnica di Monaco di Baviera (TUM) mostrano che, per effetto dell’aumento della temperatura, le... Approfondimenti e contenuti Lula, occorre creare un Consiglio per il clima in seno all'OnuPer andare avanti è necessaria una governance globale più solida, in grado di garantire che le parole si traducano in azioni. La proposta di creare un Consiglio per il clima, collegato all'Assemblea ... ansa.it L'Amazzonia può diventare «una savana». Clima, l'allarme (incredibile) di Guterres alla vigilia della Cop30In un’intervista esclusiva concessa al Guardian e alla testata amazzonica Sumaúma, António Guterres ha lanciato uno dei suoi moniti più duri alla vigilia della Cop30, il vertice mondiale sul clima che ... ilmessaggero.it