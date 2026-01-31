Il valzer delle sentenze al Tar | I Comuni possono imporre il piano attuativo ai costruttori

Il Tar di Milano ha deciso che i Comuni possono imporre i piani attuativi ai costruttori. La sentenza arriva dopo un lungo dibattito sulla normativa urbanistica, che i giudici definiscono complicata e a volte poco chiara. La decisione si inserisce in un contesto di inchieste della Procura, che hanno sollevato dubbi sulla coerenza delle regole attuali. Ora si apre una fase di confronto tra amministrazioni e imprese edili, con l’obiettivo di chiarire i confini delle competenze.

di Andrea Gianni MILANO Gli stessi giudici del Tar definiscono come "complessa e non sempre coerente a onor del vero" la normativa urbanistica "esistente alla luce dell’andamento delle inchieste avviate dalla Procura di Milano". Considerazioni in una delle ultime sentenze con al centro ricorsi contro il Comune presentati da costruttori, in questo caso la Regina Teodolinda srl, per un progetto di sviluppo immobiliare in zona Crescenzago, una nuova costruzione di cinque piani fuori terra con 33 alloggi. Al centro del contenzioso l’annullamento in autotutela da parte degli uffici di Palazzo Marino del permesso di costruire (in sostituzione della Scia presentata dalla società il 12 settembre 2023), ottenuto dal costruttore con la formula del silenzio assenso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il valzer delle sentenze al Tar: "I Comuni possono imporre il piano attuativo ai costruttori" Approfondimenti su Milano Tar Inchiesta urbanistica a Milano, il Tar si schiera contro i costruttori: “Il piano attuativo è fondamentale” Il Tar della Lombardia ha dato ragione alla Procura di Milano e ha stoppato i piani dei costruttori. La mossa dei costruttori di Scalo House: “Più soldi al Comune e piano attuativo per ottenere il dissequestro dell’area” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Tar Argomenti discussi: Il valzer delle sentenze al Tar: I Comuni possono imporre il piano attuativo ai costruttori. CONCERTO IN VAL DI ZENA Il Comitato Val di Zena è lieto di presentare il concerto “Sulle ali del valzer – Un viaggio nella Vienna degli Strauss” con la Orchestra Giovanile di Bentivoglio. Direttore: Maestro Emiliano Bernagozzi. 25 gennaio 2026 alle ore 17:0 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.