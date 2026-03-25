Caro Lupo | la fiaba che insegna ai bambini ad addomesticare la paura

Da ezrome.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo teatrale “Caro Lupo” sarà rappresentato domenica 29 marzo 2026 alle ore 17 al Teatro del Lido di Ostia. La produzione è realizzata da Drogheria Rebelot e Nadia Milani e si rivolge principalmente a un pubblico di bambini. La rappresentazione si propone di trasmettere un messaggio attraverso la fiaba, affrontando il tema della paura in modo educativo.

Cosa: Lo spettacolo teatrale “Caro Lupo”, una produzione Drogheria Rebelot e Nadia Milani. Dove e Quando: Teatro del Lido di Ostia, domenica 29 marzo 2026 alle ore 17.30. Perché: Una narrazione poetica e visionaria che utilizza ombre e pupazzi per affrontare il tema della paura con i più piccoli. Il palcoscenico del Teatro del Lido di Ostia si prepara ad accogliere un appuntamento speciale dedicato alle famiglie e ai piccoli spettatori dai 3 anni in su. Domenica 29 marzo, la magia del teatro di figura prende vita con Caro Lupo, un’opera nata dalla collaborazione tra Drogheria Rebelot e Nadia Milani. Lo spettacolo si inserisce nella programmazione di uno spazio che è punto di riferimento culturale per il litorale romano, parte integrante del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

caro lupo la fiaba che insegna ai bambini ad addomesticare la paura
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