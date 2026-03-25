Caro Lupo | la fiaba che insegna ai bambini ad addomesticare la paura

Lo spettacolo teatrale “Caro Lupo” sarà rappresentato domenica 29 marzo 2026 alle ore 17 al Teatro del Lido di Ostia. La produzione è realizzata da Drogheria Rebelot e Nadia Milani e si rivolge principalmente a un pubblico di bambini. La rappresentazione si propone di trasmettere un messaggio attraverso la fiaba, affrontando il tema della paura in modo educativo.

Cosa: Lo spettacolo teatrale “Caro Lupo”, una produzione Drogheria Rebelot e Nadia Milani. Dove e Quando: Teatro del Lido di Ostia, domenica 29 marzo 2026 alle ore 17.30. Perché: Una narrazione poetica e visionaria che utilizza ombre e pupazzi per affrontare il tema della paura con i più piccoli. Il palcoscenico del Teatro del Lido di Ostia si prepara ad accogliere un appuntamento speciale dedicato alle famiglie e ai piccoli spettatori dai 3 anni in su. Domenica 29 marzo, la magia del teatro di figura prende vita con Caro Lupo, un’opera nata dalla collaborazione tra Drogheria Rebelot e Nadia Milani. Lo spettacolo si inserisce nella programmazione di uno spazio che è punto di riferimento culturale per il litorale romano, parte integrante del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Caro Lupo: la fiaba che insegna ai bambini ad addomesticare la paura Articoli correlati Leggi anche: “Così la Russia insegna ai bambini che la guerra è normale”: parla il maestro che ha filmato tutto Leggi anche: “Così la Russia insegna ai bambini che la guerra è normale”: parla il maestro che ha filmato tutto La Triste Fine del Lupo Fiabe per Bambini e Storie della Buonanotte Contenuti utili per approfondire Caro Lupo Caro lupo. Spettacolo contro le paureJolie, una bambina coraggiosa, scopre come superare le paure e vedere le cose con altri occhi. Scoprilo oggi al Teatro San Teodoro di Cantù con lo spettacolo «Caro Lupo», per bambini a partire dai 3 ... ilgiorno.it Caro Lupo a La Città del TeatroCascina (Pisa), 5 gennaio 2021 - «Caro Lupo» ha debuttato lo scorso ottobre al Festival Incanti la rassegna internazionale di teatro di figura di Torino e arriva per la prima volta a Pisa, sul palco ... lanazione.it