Clienti milionari e maxi fatturati | i commercialisti che contano a Perugia

A Perugia, alcuni studi di commercialisti gestiscono clienti con patrimoni elevati e fatturati consistenti. Questi studi spesso si strutturano come grandi associazioni di professionisti, che collaborano tra loro con competenze diverse. La tecnologia sta diventando sempre più presente nelle attività quotidiane, influenzando il modo di lavorare e di gestire le pratiche dei clienti.

Grandi studi associati, gruppi di lavoro che uniscono professionisti con competenze diversificate, la tecnologia che si sta imponendo nelle pratiche quotidiane. C’è poi la novità dell’intelligenza artificiale che si sta ritagliando un posto importante come nuovo strumento di supporto al lavoro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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