I re del mattone | chi muove l’edilizia triestina tra fatturati milionari e appalti pubblici

Negli ultimi mesi, l’edilizia a Trieste si muove tra pochi grandi nomi e tante piccole imprese. I “giganti” dominano con fatturati milionari, mentre molte aziende più piccole cercano di sopravvivere, spesso concentrandosi sulla riqualificazione degli edifici esistenti. Il settore resta fragile, con pochi spazi per nuove costruzioni e molta attenzione al mantenimento di quello che già c’è.

Un settore frammentato, con pochi “giganti” e molte piccole e medie imprese, da uno a cinque dipendenti, con ristretti spazi per nuove costruzioni e improntato sulla riqualificazione di edifici esistenti. Per questo il comparto edilizio a Trieste riguarda soprattutto lavori piccoli e medi e c'è meno presenza di grandi lottizzazioni. Gli edifici sono inoltre vecchi, soggetti a vincoli paesaggistici soprattutto nel centro storico, si tratta spesso di cantieri complessi anche sul terreno carsico dell'altopiano. E il fatto che il mercato sia maggiormente orientato verso la ristrutturazione fa sorgere un problema di dipendenza da incentivi pubblici, tra cui un Superbonus 110 in esaurimento.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Il settore delle Residenze Sanitarie Assistenziali a Firenze rappresenta un mercato in crescita, con tariffe che possono raggiungere i 2.

