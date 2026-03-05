Operazione Vinum Mentitum vino di bassa qualità venduto come Dop ed Igp

Nel 2024, l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi insieme al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno portato avanti l'operazione “Vinum Mentitum”. L'indagine ha riguardato la vendita di vino di bassa qualità spacciato come prodotto Dop e Igp, coinvolgendo diverse regioni italiane. Sono stati effettuati controlli e sequestri in vari punti di vendita e aziende produttrici.

Nel corso del 2024, l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno condotto l'operazione nazionale “Vinum Mentitum”. L'obiettivo primario è stato blindare il comparto vitivinicolo—settore di importanza strategica e trainante per l'export agroalimentare italiano—contro il rischio di frodi e contraffazioni. La campagna ispettiva è nata da un incrocio mirato delle banche dati a disposizione delle due Amministrazioni. Le indagini si sono concentrate sulle vulnerabilità dell'intera filiera (dalla vendemmia all'imbottigliamento), tenendo conto anche di fattori esterni critici come eventi climatici avversi, fitopatie, inflazione e carenza di manodopera. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Controlli in tutta Italia. L’operazione “Vinum Mentitum” è partita nel 2024 grazie alla collaborazione tra l’Ispettorato per la repressione delle frodi e la Guardia di finanza - facebook.com facebook