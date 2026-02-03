Questa settimana a Berlino si tiene “Fruit Logistica”, la fiera più grande al mondo dedicata ai prodotti ortofrutticoli. Tra le aziende presenti, anche il Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto, che mostrerà le sue clementine ai visitatori internazionali. L’evento si svolge dal 4 al 6 febbraio e rappresenta un’occasione importante per il settore.

Anche quest'anno il Consorzio di Tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto parteciperà a "Fruit Logistica", la più importante fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo, in programma a Berlino dal 4 al 6 febbraio prossimi. Il Consorzio sarà presente presso Hall 4.2 – Stand D-16, dove incontrerà operatori del settore, buyer internazionali, istituzioni e stakeholder, per raccontare il valore della certificazione IGP, il legame con il territorio del Golfo di Taranto e le prospettive di sviluppo della filiera. La presenza a Fruit Logistica 2026 rappresenta un'importante occasione di promozione e valorizzazione di una delle eccellenze agrumicole italiane a Indicazione Geografica Protetta, espressione di un territorio vocato, di una filiera organizzata e di elevati standard qualitativi e di sostenibilità.

© Tarantinitime.it - Le Clementine del Golfo di Taranto in mostra a Berlino

A Roma, duemila Clementine del Golfo di Taranto IGP hanno segnato la celebrazione ufficiale della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO.

