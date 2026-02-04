Nilla Tari confermata presidente Confesercenti del coordinamento Valdisieve

Nilla Tari rimane alla guida del coordinamento Valdisieve di Confesercenti. La conferma è arrivata ieri, durante l’assemblea dei soci, che ha anche nominato Sonia Trespoli come nuova vicepresidente. La decisione rafforza la presenza dell’associazione nella zona e dà continuità alle attività avviate negli ultimi anni.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Nilla Tari è stata confermata presidente Confesercenti del coordinamento Valdisieve, mentre Sonia Trespoli è stata nominata vicepresidente. Inizia dunque con l'assemblea del coordinamento Valdisieve la fase elettiva 2026 di Confesercenti Firenze per il rinnovo dei Quartieri, Comuni, Coordinamenti del Sistema Confesercenti. La nuova presidenza del Coordinamento Valdisieve è composta da Marilena Finetti (San Godenzo), Giorgio Gensini (Pontassieve), Cinzia Manni (San Godenzo), Antonino Matese (Pontassieve), Nilla Tari (Pontassieve) e Sonia Trespoli (Sieci). Nilla Tari è titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento ed accessori moda in via Ghiberti a Pontassieve.

