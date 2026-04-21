Clayface il nuovo film DCU si mostra con la prima immagine

È stata diffusa la prima immagine promozionale di Clayface, il nuovo film dell’universo DC di James Gunn. La fotografia mostra il personaggio interpretato dal villain di Batman, uno dei più noti ma raramente rappresentati sul grande schermo. L’uscita del teaser trailer è prevista a breve, e il film si concentrerà su uno dei cattivi più riconoscibili dell’universo DC.

Una prima fugace occhiata al protagonista del nuovo film dell'universo di James Gunn che si concentrerà su uno dei villain di Batman più noti ma meno rappresentati al cinema È stata svelata la prima immagine promozionale di Clayface, film dei DC Studios, in vista dell'uscita del teaser trailer. La foto non è particolarmente entusiasmante (era ovvio che non avrebbero iniziato svelando il mostruoso cattivo del titolo), ma ci offre comunque un primo sguardo al protagonista Tom Rhys Harries nei panni dell'attore in difficoltà Matt Hagen attraverso la copertina di una rivista ambientata nell'universo narrativo. Il trailer mostrato alla CinemaCon è in arrivo Qualche giorno fa, il primo filmato tratto dalla pellicola è stato mostrato alla convention organizzata per gli esercenti cinematografici sui prodotti più attesi dell'anno.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Clayface, il nuovo film DCU si mostra con la prima immagine Notizie correlate Leggi anche: Clayface | Il nuovo film DCU slitta a ottobre per un Halloween all’insegna del body horror Prima mostra fotografica sensoriale "Sentire l'immagine"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Arriva a Novara la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Clayface, la descrizione del trailer anticipa il body horror del DC Universe; Clayface: il trailer mostrato al CinemaCon promette un horror malato targato DC!; Clayface: Celebrity Dirt – L’orrore della fama nel nuovo noir psicologico firmato DC Comics; Clayface, al CinemaCon il primo teaser del body horror del DCU. Clayface, il nuovo film DCU si mostra con la prima immagineUna prima fugace occhiata al protagonista del nuovo film dell'universo di James Gunn che si concentrerà su uno dei villain di Batman più noti ma meno rappresentati al cinema ... movieplayer.it Clayface: il trailer DC a CinemaCon porta il body horror nell’universo di BatmanScopri il trailer di Clayface presentato a CinemaCon: il film DC trasforma il villain di Batman in un horror body horror radicale. cinefilos.it Prima potenziale immagine promozionale da Clayface facebook Clayface, la descrizione del trailer anticipa il body horror del DC Universe x.com