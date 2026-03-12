Prima mostra fotografica sensoriale Sentire l' immagine

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Arriva a Novara la prima mostra fotografica - sensoriale di Andrea Pirovano e Pietro Cordone. Un traguardo personale, un sogno che prende forma, un viaggio fatto di luce, pelle, silenzi e verità. Questa non sarà solo una mostra. Sarà un’esperienza sensoriale. Le immagini non si guardano soltanto: si attraversano, si ascoltano, si respirano. Durante il percorso espositivo lo spettatore potrà vivere un'atmosfera immersiva dove arte e percezione si incontrano. e lasciarsi accompagnare anche da una degustazione di vini pregiati, pensata per coinvolgere il senso del gusto e rendere l’esperienza ancora più intensa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Inaugura a Bagnoli di Sopra la prima tappa della mostra fotografica del progetto #DaiColliallAdige NEXTInaugura sabato 10 gennaio alle ore 11, negli spazi del Palazzetto Widmann, la mostra fotografica Dai Colli all’Adige – sguardi sul territorio, primo...

Nothing phone (4a) design mostra un aspetto sorprendentemente normale nella prima immagine ufficialeUn’anticipazione sull’Nothing Phone (4a) rende evidente una direzione stilistica più sobria, presentata attraverso la prima immagine ufficiale...

EL ESCALOFRIANTE VIDEO DE LA TORRE DE LAS BRUJAS | Exploración Urbana sale mal