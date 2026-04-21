Claude Design rappresenta l'ultima iniziativa di Anthropic per rivoluzionare il settore del design digitale, puntando a modificare profondamente i metodi di progettazione attraverso l'uso di intelligenza artificiale. Questa piattaforma mira a integrare tecnologie avanzate nel processo creativo, con l’obiettivo di cambiare il modo in cui vengono sviluppati e realizzati i progetti grafici. La novità ha attirato l’attenzione di professionisti e osservatori del settore.

Claude Design è l’ultima, ambiziosa mossa di Anthropic per trasformare radicalmente il modo in cui si progetta nel mondo digitale. Il mercato delle interfacce grafiche e visuali, come già è accaduto con quello della scrittura, della programmazione e dell’analisi dati, sta per cambiare faccia con una accelerazione siderale, e non è detto che sia. Come ogni grande innovazione tecnologica, porta con sé una doppia verità: per i professionisti creativi aggiornati e dinamici rappresenta un moltiplicatore di potenza senza precedenti, capace di liberare tempo e aprire possibilità inesplorate. Per chi, invece, si muove ancora con gli strumenti e le logiche di ieri, l’avviso è perentorio: l’intelligenza artificiale non aspetta nessuno.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Claude Design, è la fine dei grafici e della creatività?

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