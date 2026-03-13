Claude 2026 | grafici vivi e interfacce dinamiche nella chat

Il 13 marzo 2026, il chatbot Claude ha introdotto una novità significativa: ora può creare automaticamente grafici, diagrammi e interfacce interattive direttamente nella chat senza che l’utente debba chiedere espressamente. Questa funzione rende più immediata la visualizzazione dei dati e rende più fluida l’interazione con il sistema. La nuova versione si distingue per le capacità di generare contenuti visivi in modo automatico e integrato.

Il 13 marzo 2026 segna una svolta tecnologica per il chatbot Claude, che ora genera automaticamente grafici, diagrammi e interfacce interattive all'interno della finestra di conversazione senza bisogno di richieste esplicite da parte dell'utente. Questa nuova capacità permette di visualizzare dati complessi come la tavola periodica in formato cliccabile o ricette strutturate visivamente, trasformando l'interazione testuale in un'esperienza dinamica. Anthropic ha implementato questo aggiornamento in un momento cruciale, mentre si affrontano sfide legali contro il governo USA e si risponde alla concorrenza di modelli come GPT-5.4, superando i limiti delle immagini statiche tradizionali offrendo componenti funzionanti generati tramite codice eseguito in tempo reale.