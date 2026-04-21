Classe e innovazione L’esperienza temporale firmata da Stilnovo

Durante la Milano Design Week, il marchio di illuminazione apre il suo showroom di via Boccaccio per mostrare le nuove collezioni 2026. L’evento rappresenta un momento di presentazione delle ultime creazioni in un contesto dedicato a design e innovazione, offrendo ai visitatori l’opportunità di vedere da vicino i prodotti più recenti dell’azienda. L’appuntamento si inserisce nel calendario della settimana dedicata al design a livello internazionale.

In occasione della Milano Design Week, Stilnovo apre le porte del proprio showroom di via Boccaccio per presentare in anteprima le nuove collezioni 2026. Il percorso espositivo mette in dialogo riedizioni storiche e nuove proposte, dando forma a una narrazione coerente dei valori che da sempre ne definiscono l’identità: rigore progettuale, cultura del design italiano ed evoluzione tecnologica. L’edizione 2026 si inserisce inoltre in un momento particolarmente significativo per Stilnovo, che dà il via alla celebrazione del suo 80esimo anniversario. Un traguardo importante che sarà raccontato nel corso dell’anno attraverso un progetto dedicato, e che trova già in questa occasione una prima espressione, intrecciandosi naturalmente con la presentazione delle novità e mettendo in luce la continuità tra heritage e visione contemporanea.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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