La retrovivenza o back-lived experience | leggere come esperienza temporale

Questa mattina si è svolta una discussione tra insegnanti e studenti sulla lettura come esperienza temporale. Si parla di come i ricordi legati ai libri possano tornare a vivere nel presente, creando un ponte tra passato e futuro. In aula si sono confrontati su come le letture di ieri influenzino ancora oggi il modo di pensare e di capire il mondo.

Nel dibattito scolastico sulla lettura ricorrono spesso parole come memoria, trasmissione, eredità culturale. Sono parole nobili, ma logorate dall'uso. Rischiano di ridurre la lettura a un atto conservativo, quasi museale: si legge per non dimenticare, per custodire ciò che è stato. Eppure esiste un'altra possibilità, meno esplorata e più radicale: leggere non per conservare il passato, ma per viverlo. La celebre affermazione di Umberto Eco secondo cui la lettura è "un'immortalità all'indietro" può diventare il punto di partenza per un cambio di paradigma. Non una frase da commemorazione, ma un dispositivo concettuale.

