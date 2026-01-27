L’esperienza di wellness con ALO, brand californiano di activewear, è ora disponibile a Roma. Apprezzato da celebrity come Kylie Jenner e Hailey Bieber, rappresenta un esempio di stile di vita orientato al benessere e alla consapevolezza. Questa introduzione approfondisce l’approccio del marchio e la sua presenza nella capitale, offrendo un’opportunità di scoperta per chi cerca un’esperienza di qualità nel settore del wellness e dell’abbigliamento sportivo.

Non parliamo solo di un brand di abbigliamento sportivo, di un allenamento, di un drink o di una routine mattutina. Si tratta di un'identità, stile di vita, comunità ed espressione performativa di sé. Vi presento una tipica ragazza ALO (acronimo per Air, Land, Ocean). E per un giorno lo sono stata anche io. ALO, il sanctuary è arrivato a Roma Benvenute nell'era del fenomeno ALO che le addicted diyoga e wellness conoscono bene così come le follower delle it girl più celebri al mondo. Parliamo di un brand lifestyle californiano nato nel 2007 e basato sul benessere di mente e corpo. Il marchio è diventato un punto di riferimento per gli amanti della comodità e di uno stile di vita sano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ho provato un'esperienza di wellness firmata ALO, il brand californiano di actiwear sbarcato a Roma, amatissimo da Kylie e Kendall Jenner, Hailey Bieber, Rosie Huntington-Whiteley, e mi sono sentita come una star

Le immagini di Hailey Bieber e Kendall Jenner trasformate dall'intelligenza artificiale stanno facendo il giro dei social, rendendole irriconoscibili e virali.

I tagli di capelli medi continuano a essere tra le scelte più apprezzate, grazie alla loro versatilità e praticità.

