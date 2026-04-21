Dalla vittoria del campionato in Qatar, celebrata con festeggiamenti, a una situazione complicata che mette in discussione il suo titolo. A una settimana di distanza, il tecnico e il suo club si trovano coinvolti in un evento che ha scatenato polemiche e incertezze. La vicenda sta attirando l’attenzione di media e tifosi, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla posizione di Mancini e sulla possibile perdita del titolo conquistato.

Dalla notte magica a una settimana da incubo. Ha dell’incredibile quanto sta accadendo a Roberto Mancini in Qatar, con il suo Al – Sadd. Il 14 aprile – esattamente sette giorni fa – il tecnico italiano aveva festeggiato la vittoria del campionato mentre era in campo in Champions League asiatica contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il trionfo nella massima serie qatariota era arrivato dopo la sconfitta dei rivali dell’ Al Shamal nella penultima giornata di campionato, che era così andata a -5 con una sola partita da giocare. In quella serata l’Al Sadd aveva festeggiato la vittoria contro l’Al Hilal ai rigori (e la qualificazione ai quarti di Champions League) e la vittoria del campionato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Clamoroso Mancini: aveva festeggiato la vittoria del campionato in Qatar, ma ora rischia di perderlo. Cosa è successo

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