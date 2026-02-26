Wirtz clamoroso retroscena | l’agente lo aveva offerto al Real Madrid! Cosa è successo in estate prima del trasferimento al Liverpool

Prima di trasferirsi al Liverpool, l’agente di Wirtz aveva proposto il giocatore al Real Madrid. Questa offerta risale alla scorsa estate e ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori. La trattativa non si è concretizzata e Wirtz ha concluso la sua estate con un altro club. La vicenda rivela i tentativi di trovare una nuova squadra prima della scelta finale.

